، سييرا يعلن قائمة الاتحاد لـ"العربية".. وطرح تذاكر "العهد" للبيع ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد، قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وضمت القائمة اللاعبين الأجانب الثمانية بالفريق، بحيث يشارك المدرب في كل مباراة بخمسة لاعبين أساسيين فقط في أرضية الملعب.
كما ضمت لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى "بوغبا".
وسيواجه الاتحاد نظيره العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 20 أغسطس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 31 أغسطس في المدينة الرياضية في بيروت.
هذا وطرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مباراة الاتحاد والعهد للبيع حيث تم بيع أكثر من 8 آلاف تذكرة.
سييرا يعلن قائمة الاتحاد لـ"العربية".. وطرح تذاكر "العهد" للبيعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-18
أعلن التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد، قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وضمت القائمة اللاعبين الأجانب الثمانية بالفريق، بحيث يشارك المدرب في كل مباراة بخمسة لاعبين أساسيين فقط في أرضية الملعب.
كما ضمت لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى "بوغبا".
وسيواجه الاتحاد نظيره العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 20 أغسطس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 31 أغسطس في المدينة الرياضية في بيروت.
هذا وطرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مباراة الاتحاد والعهد للبيع حيث تم بيع أكثر من 8 آلاف تذكرة.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
07:46 PM
أعلن التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد، قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وضمت القائمة اللاعبين الأجانب الثمانية بالفريق، بحيث يشارك المدرب في كل مباراة بخمسة لاعبين أساسيين فقط في أرضية الملعب.
كما ضمت لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى "بوغبا".
وسيواجه الاتحاد نظيره العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 20 أغسطس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 31 أغسطس في المدينة الرياضية في بيروت.
هذا وطرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مباراة الاتحاد والعهد للبيع حيث تم بيع أكثر من 8 آلاف تذكرة.
، سييرا يعلن قائمة الاتحاد لـ"العربية".. وطرح تذاكر "العهد" للبيع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر سييرا يعلن قائمة الاتحاد لـ"العربية".. وطرح تذاكر "العهد" للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.