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انتزع فريق شيفليد يونايتد، انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب تغلبه 1-0 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد شيفليد العائد للدوري الممتاز بعد غياب 12 عاماً إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.
وتقمص جون لوندسترام دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف شيفليد في الدقيقة 47 فيما باءت محاولات كريستال لإدراك التعادل بالفشل ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.
وكان شيفليد قد استهل مشواره بتعادل مع بورنموث 1-1 فيما تعادل كريستال بالاس مع إيفرتون سلبياً.
"شيفليد يونايتد" يحقق أول انتصاراته بالدوري الإنجليزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-18
انتزع فريق شيفليد يونايتد، انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب تغلبه 1-0 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد شيفليد العائد للدوري الممتاز بعد غياب 12 عاماً إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.
وتقمص جون لوندسترام دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف شيفليد في الدقيقة 47 فيما باءت محاولات كريستال لإدراك التعادل بالفشل ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.
وكان شيفليد قد استهل مشواره بتعادل مع بورنموث 1-1 فيما تعادل كريستال بالاس مع إيفرتون سلبياً.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
07:36 PM
عقب تغلبه على كريستال بالاس بهدف نظيف
انتزع فريق شيفليد يونايتد، انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عقب تغلبه 1-0 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد شيفليد العائد للدوري الممتاز بعد غياب 12 عاماً إلى 4 نقاط فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.
وتقمص جون لوندسترام دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف شيفليد في الدقيقة 47 فيما باءت محاولات كريستال لإدراك التعادل بالفشل ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.
وكان شيفليد قد استهل مشواره بتعادل مع بورنموث 1-1 فيما تعادل كريستال بالاس مع إيفرتون سلبياً.
، "شيفليد يونايتد" يحقق أول انتصاراته بالدوري الإنجليزي ،
المصدر : الخليج 365
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