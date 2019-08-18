، سييرا يعلن قائمة الاتحاد لـ"العربية".. وطرح تذاكر "العهد" للبيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التشيلي سييرا مدرب فريق الاتحاد، قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وضمت القائمة اللاعبين الأجانب الثمانية بالفريق، بحيث يشارك المدرب في كل مباراة بخمسة لاعبين أساسيين فقط في أرضية الملعب.

كما ضمت لاعبي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى "بوغبا".

وسيواجه الاتحاد نظيره العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة 20 أغسطس، فيما تقام مباراة الإياب يوم 31 أغسطس في المدينة الرياضية في بيروت.

هذا وطرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مباراة الاتحاد والعهد للبيع حيث تم بيع أكثر من 8 آلاف تذكرة.