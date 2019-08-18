تفاصيل محاكمة السعودية موضي الجهني الهاربة إلى أمريكا بتهمة تهديد شخص بالقتل – صور

نشر موقع مختص بالجرائم والحوادث التي ترتكب في مقاطعة “ويك” بولاية كارولينا الشمالية تفاصيل حول توقيف السعودية الهاربة للولايات منذ 2017 “موضي الجهني” . وذكرت وسائل إعلامية تفاصيل قصة الجهني ، مشيرين إلى أنها هربت للولايات المتحدة في 2017 وبدأت في الإساءة لأهلها وبلدها ، وزعمت أنها إذا بقيت في السعودية سوف تسجن . وبعد عام من هروبها قبض على الجهني 3 مرات في 4 تهم ، وهم تهمة التعدي على ممتلكات الغير ، وتهمة حيازة ممنوعات ، وتهمة الهجرة الغير شرعية ، وكذلك إزعاج السلطات بالاتصال على الرقم 911 بشكل متكرر خلال عام كامل دخلت السجن 3 مرات وخرجت منه قبل عدة أشهر وتحديداً في مارس 2019 .

وكشف وسائل إعلامية أنه بعد خروجها من السجن بشهرين ذهبت لولاية كارولينا الشمالية وقبض عليها قبل شهر ونصف بتهمة الاعتداء وتهديد شخص بسلاح قاتل ، وحكم عليها بالسجن 4 سنوات .

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