قال الدكتور عبدالعزيز الشبرمي قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقاً أن للزوج كامل الحق في منع زوجته من السفر معللاً ذلك بأن الأصل في الشروط أنها تنقل عن الأصل وهو الإذن العام.
وفي تصريح لـ “الوطن” قال الشبرمي أنه ما دامت الشروط لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً فهي جائزة ومعتبرة وصحيحة، ويجب احترامها في سائر العقود وأعظمها عقد النكاح.
وأضاف الشبرمي أنه إذا رغب أحد طرفي العقد في التنصل من تبعية الشروط فله الحق في ذلك ، موضحاً أنه إذا أخل الزوج بشروط الزوجة فلها فسخ العقد دون عوض، وإذا أخلت الزوجة بشروط الزوج كان له فسخ العقد واسترداد المهر.
كانت هذه تفاصيل خبر قاضي سابق في مكة: يحق للزوج اشتراط منع زوجته من السفر.. وإن أخلت بالعقد له فسخ النكاح واسترداد المهر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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