جامعتان سعوديتان تتصدران ترتيب الجامعات العربية وتحتلان مركزاً متقدماً على مستوى العالم

أكد تصنيف شانغهاي الدولي لجامعات العالم أن الجامعات السعودية احتلت مكانات متقدمة في ترتيب الجامعات على مستوى العالم. وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز ترتيب الجامعات العربية ضمن قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، وتلتها جامعة الملك سعود في المستوى العربي لتكون ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً ثم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، فيما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة الخامسة عربيًّا. ويُعد تصنيف “شانغهاي” أكثر التصنيفات اعتماداً نظراً لقيامه على البحوث العلمية وجودة مخرجات التعليم، فضلاً عن أدائه الأكاديمي الشامل.

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