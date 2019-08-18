بالفيديو وزير العمل يزور مواطناً يعمل “كاشير” في مطعم .. لهذا السبب!

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فاجأ وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مواطناً يعمل موظف كاشير بأحد مطاعم الوجبات السريعة منذ 3 سنوات، بزيارته أثناء عمله في المطعم.
وهنأ الراجحي الشاب “عبدالإله الخضير” بمناسبة حصوله على الترقية، مشيداً بإصراره على العمل رغم الإعاقة التي يعاني منها، ورغم كونه لا يزال طالباً، مؤكداً أنه حضر خصيصاً للسلام عليه.
وأعرب الوزير عن إعجابه واعتزازه بالموظف، وأطلق عليه لقب “المحاسب العصامي”؛ لجمعه بين العمل والدراسة في الجامعة، كما دعا الشباب للاقتداء به.
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