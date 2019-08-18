أمين «التعاون الإسلامي» يلتقي الجبير وقطان ووزير خارجية البحرين

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير.

وجاء اللقاء، أمس السبت، على هامش زيارة الجبير، الحالية للعاصمة السودانية الخرطوم؛ لحضور توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.

وبحث العثيمين مع الوزير الجبير ، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما التقى أمين منظمة التعاون الإسلامي، وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان.

إلى ذلك اجتمع العثيمين ، بوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وبحث معه الأوضاع الثنائية.