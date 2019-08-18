التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير.
وجاء اللقاء، أمس السبت، على هامش زيارة الجبير، الحالية للعاصمة السودانية الخرطوم؛ لحضور توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير.
وبحث العثيمين مع الوزير الجبير ، القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما التقى أمين منظمة التعاون الإسلامي، وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان.
إلى ذلك اجتمع العثيمين ، بوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وبحث معه الأوضاع الثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين «التعاون الإسلامي» يلتقي الجبير وقطان ووزير خارجية البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.