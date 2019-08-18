«الأمر بالمعروف» تُقدّم خدماتها الإلكترونية بـ15 لغة لأكثر من 1.5 مليون حاج

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام بـ١٥ لغة مختلفة، ١،٥١٩،٤٢٧ حاجًّا. وذلك من خلال الوسائل التوعوية الرقمية التي وفّرتها الرئاسة العامة خلال موسم الحج لهذا العام، حيث وجّه الرئيس العامّ للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، باستثمار التوعية الرقمية الحديثة وتفعيلها لخدمة ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

وطورت الرئاسة العامة أعمالها في حج هذا العام ممثلة بلجنة التوعية والتوجيه والمطبوعات؛ إذ قدمت العديد من البرامج والمبادرات الرقمية التي تسهّل لضيوف الرحمن حجهم على أكمل وجه، وكان من أبرز الخدمات الرقمية: وضع شاشات وأجهزة تفاعلية حديثة تعمل على مدار الساعة يمكن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بـ١٥ لغة، وبلغ عدد المستفيدين ١١٣،٦٢٥ حاجًّا خلال الفترة، حيث تُقدم الشاشة عرضًا مستمرًا لمنتجات الرئاسة العامّة الإلكترونية لمعرفة كيفية الاستفادة منها مع روابط التحميل.

وأيضًا جرى البث من خلال تقنية (WiFi) للوصول لمحتوى الشاشة لأعداد كبيرة من المستفيدين في آن واحد، وبمساحة انتشار تزيد على ١٠٠ متر في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من ٣٦٠م في الأماكن المفتوحة، وتقدم الشاشة التوعوية الواحدة عبر الخدمة اللاسلكية بما يتسع لـ٦٠٠٠ مستفيد في الساعة، ويستطيع المستفيد تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة إلى الدخول الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على ٢١٠ مواد مرئية، و١٢٠٧ مواد صوتية، و٣٢كتابًا، وشاشات عرض تعرض ٥٧٦٠ شريحة توعوية على مدار الساعة.

ووفرت الرئاسة أجهزتها الحديثة في مراكزها التوجيهية، إضافة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الطائف، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومحطة قطار سار بالقصيم.

وتأتي هذه البرامج والمبادرات الرقمية بتوجيه ومتابعة واهتمام رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي وجّه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.