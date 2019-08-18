رابطة العالم الإسلامي عن الحوثيين: إرهابيون داروا مع الشياطين في محور الشر

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية السعودية، عن طريق طائراتٍ مسيرةٍ أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت الرابطة، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، «هذا العمل الإجرامي لا يستهدف المملكة وحدها؛ إنّما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم ويهدِّد أمن وسلامة الاقتصاد العالمي، وعبثُه الإجرامي يؤكّد مجدّدًا أنّ الإرهاب نزعةٌ خبيثة تعتمد كل أساليب الفساد في الأرض، وأنّها في سبيل تحقيق ما يدور في خيالها الخاسر تستهدف الجميع بعدما انقلبت على قيم الشرعية، وحاولت قلب ديموغرافية بلدانها وانعزلت عن عالمها، ودارت مع شياطينها في محور شرهم وحقدهم، وما يراودهم من معتاد اليائس المنهزم من عبثٍ يُخزيه ولا يُجْديه».

وختمت الرابطة بدعاء للمولى جل وعلا، أن يَكْبِتَ كل مجرم، ويرد كيدَهُ في نحره، وأن يُديم على المملكة العربية السعودية وسائر الدول الأمن والاستقرار، حسب البيان.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعرُّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحةً أنّ الهجوم تمّ عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه.

وصرّح الوزير خالد الفالح، بأنَّ الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة دون أي إصابات بشرية، مؤكّدًا أنّ إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.