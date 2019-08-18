وزير الإعلام اليمني: تعيين سفير للحوثيين في إيران يكشف العلاقة الخفية بين الطرفين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأحد، أن قرار الحكومة الحوثية تعيين سفير لهم لدى إيران ليس مفاجئًا، وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن.

وقال الإرياني، في تغريدات على «تويتر»: «التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيا الإرهابية، ليس مفاجئًا؛ فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها».

وأضاف الإرياني أن «هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية»، لافتًا إلى أن «توقيت الإعلان في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز؛ يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها».

وأكد الإرياني «حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية، فيما طالب المجتمع الدولي بـ«موقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار».

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وأصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، قرارًا بتعيين سفير لليمن لدى إيران؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية.

وقد استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء الماضي، وفدًا من الحوثيين، وتسلم رسالة من زعيم الميليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي، فيما مجد خامنئي، الحوثيين ووعدهم بالنصر، كما قدم التعازي في مقتل إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك، ومدح أسرته.

يشار إلى أن إيران تدعم الحوثيين بالمال والسلاح والمستشارين منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية اليمنية في صنعاء عام 2014. وتواصل إيران تهريب الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الحوثيين خلافًا لقرارات الأمم المتحدة.