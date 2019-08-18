مصرع مواطن سعودي في تركيا إثر حادث مروري مع عائلته

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن وفاة مواطن سعودي في تركيا؛ نتيجة تعرضه وعائلته لحادث مروري في مدينة يلوا التركية، يوم أمس السبت.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن السعودي «تحتفظ عاجل باسمه» يعمل معلمًا لمادة الفيزياء في إحدى المدارس الثانوية بالمدينة المنورة، وتعرض للحادث المروري، ظهر أمس، وتوفي فورًا فيما أصيبت زوجته وأبناؤه، وجرى نقلهم إلى المستشفى .

وستوافيكم «عاجل» بالمزيد من التفاصيل حال توافرها .