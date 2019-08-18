وزير الثقافة يوجِّه بتأسيس «أكاديميات الفنون»

وجَّه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الوزارة بتأسيس أكاديميات للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة في بناء وتنمية الإنسان، وتماشيًا مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة.

وأكَّد وزير الثقافة، أنَّ الاستثمار في بناء القدرات من أهم مقومات تشجيع القطاع الثقافي، الذي يحظى بدعمٍ غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال: «إنَّ المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة، وبالمواهب، والإنتاج الفني»، لافتًا إلى أنَّ أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل المملكة.

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وستنطلق أكاديميات الفنون بأكاديميتين في المرحلة الأولى واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، وستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020م وتستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى. فيما ستكون الأكاديمية الثانية خاصة بالموسيقى وستستقبل 1000 طالب ومتدرب ابتداءً من العام 2021م.

وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ 27 التي أعلنتها وزارة الثقافة كحزمةٍ أولى، وذلك سعيًا من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وعقدت الوزارة ورش عمل عدّة حول تعزيز بناء القدرات في القطاع الثقافي مع مسؤولين ومتخصصين وخبراء سعوديين ودوليين، كما أجرت دراسة شاملة للعرض والطلب في السوق السعودي في القطاعات الثقافية، وأكّدت الدراسة على ضرورة رفد القطاعات بكوادر مؤهلة أكاديميًا.