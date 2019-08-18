أمير الشرقية يستقبل الشاب خالد بطل العالم في البلياردو

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، أن شباب المملكة قادرون على تحقيق المنجزات على جميع الأصعدة، بفضل الله، ثم بفضل الدعم السخي غير المحدود الذي يحظون به، مؤكدًا أن القطاع الرياضي شهد قفزات نوعية، ومنجزات متوالية تتحقق، وأن منظومة الرياضة في المملكة قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء أمير المنطقة بالشاب خالد بن عمر الغامدي، بمناسبة تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو للناشئين في مسابقة الثماني كرات، وذلك بديوان الإمارة اليوم.

ونوّه أمير المنطقة، بما توليه القيادة من دعم واهتمام لفئة الشباب، وما وفّرته وسخرته من إمكانيات بشرية ومادية لتطوير القطاع الرياضي، والمنافسة ورفع اسم المملكة عاليًا في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن «اهتمام والدَيْ خالد، وحرصهم على صقل موهبته وتنميتها، هو أحد العوامل التي أسهمت في أن يحقق هذه المنجزات». مشددًا على أهمية المواصلة والاستمرار في تطوير قدرات الشاب خالد، ومشاركته في مختلف البطولات، متمنيًا له مزيدًا من النجاحات.

من جهته، عبَّر الشابّ خالد الغامدي، عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، على اللفتة الكريمة والكلمات التوجيهية التي تفضل بها، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة لأبنائها الرياضيين خلف المنجزات التي تتحقق.

بدوره، رفع عمر الغامدي والد خالد الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على كلماته المشجعة لابنه خالد، معتبرًا أن هذه الكلمات بمثابة وسام شرف يعتز به، ودافع له لتطوير مهاراته وبذل مزيد لمواصلة العمل، ورفع اسم المملكة في جميع المناسبات والبطولات التي يشترك بها، موضحًا أن هذه اللفتة الكريمة غير مستغربة من قيادة تحرص دائمًا على تشجيع أبنائها ودفعهم لبذل المزيد.