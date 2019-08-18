آل الشيخ: آفاق تربوية جديدة مع تطبيق مشروع «مدارس الطفولة المبكرة»

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، والذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقًا تربوية جديدة، ويضيف توسّعًا كبيرًا في رياض الأطفال من خلال إسناد تدريس الصفوف الأوليِّة للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها الوزير في حفل المعايدة السنوي، الذي نظمته وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الداخلي، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالرياض بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام 1440هـ.
وأكد الوزير أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة، جاء وفق حِزمة من الإجراءات والتنظيمات الإداريَّة التي وضعتَها الوزارة؛ لضمان جودَة التطبيق، بما يؤثر إيجابًا في تحسين نواتج التعلُّم، ويحقِّقُ متطلبات النمو لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في هذه المرحلة.
وقال آل لشيخ: «إن الوزارة انتهت من تهيئة البنية التحتية للتوسُّع في رياض الأطفال بدعم سخيّ من حكومتنا الرشيدة، بما يتيحُ استثمار الإمكانات المتوافرة في المدارس من خلال مبادرة الطفولة المبكرة التي تستهدفُ رفعَ نسبة الإلحاق برياض الأطفال إلى 95% بحلول عام 2030، عوضًا عن النسبة الحالية التي لا تزيدُ على 17% فقط».
وتوقع آل الشيخ أن يكونُ العامُ المقبل شاهدًا على نقلة كبيرة في تطبيق لائحة الوظائف التعليمية وسلّم الرواتب الجديد؛ رغبة في تحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي.
وأوضح آل الشيخ أن جميع الرؤى والمقترحات والملاحظات التي تلقّتها الوزارةُ بشأن مواد اللائحة ستكون مَحِلَّ اهتمام اللجان المكوّنة؛ لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها مرحلة التنفيذ، التي حددها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد تحولات كبرى على خارطة التعليم يمتدُّ أثرُها لسنوات مقبلة، قائلًا: «نطمحُ من خلالها (التحولات) إلى تحقيق أولويات استراتيجية تُسهِمُ في بناء الإنسان، وتدعمُ مسيرة العمل التعليمي.
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