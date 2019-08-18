أمطار متوسطة إلى غزيرة على الطائف.. و«911» يطالب بالابتعاد عن مجاري السيول

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الأحد، إلى توخِّي الحذر والحيطة بالطائف نتيجة سقوط أمطار (متوسطة إلى غزيرة) على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المركز، اطَّلعت عليه «عاجل»: «الآن، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، نودّ أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بتعرُّض منطقة مكة المكرمة (الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، بحرة) لرياح سطحية نشطة وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية حتى الحادية عشرة مساءً.

وكانت الهيئة قد أصدرت كذلك تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، توقّعت فيه استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتدّ حتى منطقة نجران، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت إلى أنَّ الفرصة ماتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، وعسير، والباحة» تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.