بالصور.. أمير جازان يؤكد ضرورة إنجاز وتسهيل كل معاملات المراجعين

أكّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أهمية إنجاز وتسهيل كل معاملات المراجعين، وذلك خلال استقباله وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، والوكلاء المساعدين، ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي الإمارة، الذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.
من جانبه، بادل أمير جازان، الجميع، التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعًا التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.
كما هنّأ أمير منطقة جازان، القيادة الرشيدة، بما تحقق من نجاح متميز خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، مشيدًا بما يشهده الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة من عناية ورعاية فائقة سُخّرت لضيوف الرحمن، وبالجهود التي قدمها المتطوعون من المواطنين من مختلف المناطق الذين سخّروا أنفسهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وثمّن أمير جازان، الجهود التي يقدمها موظفو الدولة ومنسوبو الإمارة والجهات الحكومية، مؤكدًا العمل لخدمة الدين ثم الوطن ثم المواطن وأهمية وضرورة إنجاز وتسهيل كافة معاملات المراجعين.
وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الوطن يعتمد على أبنائه المخلصين لحفظ الأمن وبناء الوطن وتسخير كافة الإمكانيات لإكمال مسيرة الوطن، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة وتطلعات الأجيال المقبلة، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها.
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