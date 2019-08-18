«الملك فيصل الطبي»: إنقاذ رضيع من إصابة في الرأس وسيدة عانت ورمًا في المخ

أنقذ فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، طفلًا عمره أربعة أشهر من إصابة في الرأس، و سيدة ثلاثينية كانت تعاني ورمًا بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفلًا عمره أربعة أشهر، عقب تعرضه لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري؛ حيث أدت قوة الارتطام لنزيف داخلي في المخ «تحت الجافية»، مما تسبب في ضغط على أغشية المخ أدخلت الطفل في غيبوبة.

وتدخل الفريق الطبي، على الفور، لنقل الطفل لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة آثاره إلى أن تحسنت حالته بشكل كبير، حيث يخضع حاليًا للمتابعة بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

كما أنقذ أطباء المستشفى، سيدة ثلاثينية من ورم بالمخ، بعد تزايد معاناتها من نوبة صداع حاد لازمتها، وبالكشف عليها وإجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر أربعة سنتيمترات، استوجب سرعة التدخل الجراحي لاستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع؛ وبعد الجراحة الناجحة غادرت المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية .

الجدير بالذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي يضم فريقًا متكاملًا ومتخصصًا في جراحة المخ والأعصاب، الأمر الذي لم يكن متوافرًا خلال السنوات الماضية، حيث كان كثير من الحالات يتطلب الإحالة لمستشفيات تخصصية خارج الطائف، فضلًا عن تأثير عامل الوقت في مضاعفات مثل هذه الحالات التي تحتاج للتدخل السريع، وكان للفريق الطبي دور كبير في إنقاذ حالات كثيرة بعد أن دعمت مديرية الشؤون الصحية في الطائف المجمع بإمكانات بشرية وتجهيزات طبية لمعالجة هذا النوع الحساس من الإصابات.