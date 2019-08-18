«التعاون الخليجي»: استهداف حقل الشيبة النفطي عمل «جبان» يُهدد أمن واستقرار المنطقة

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الإرهابي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف عن الأهداف الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعيًّا المجتمع الدولي لإدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تعرُّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحةً أنّ الهجوم تمّ عن طريق طائرات مسيّرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه.

وصرّح الوزير خالد الفالح بأنَّ الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلّف أضرارًا محدودة دون أي إصابات بشرية، مؤكّدًا أنّ إنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم يتأثر من العمل الإرهابي.