شرطة الرياض تقبض على جناة اعتدوا على وافدين وسرقوا ممتلكاتهما

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة (10:30) من مساء الخميس 1440/12/14 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80 ألف ريال، وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع (مسدس)، وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض. وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين، ويمني، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم، وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم، إضافة إلى المركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155) ألف ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.



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