حج / الهلال الأحمر يودع الحجاج بالورود في مطار الملك عبدالعزيز بجدة



جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

ودّع فريق التطوع من منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي الحجاج المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، بتقديم الورود ، بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبدالله بن أحمد أبوزيد ، أن هذه المبادرة تأتي وفقاً لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة - حفظهم الله - وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

فيما أشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً ، لتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن ، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.

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19:38ت م

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