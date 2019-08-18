السعودية اليوم / الصحة العالمية تقدم إمدادات طبية للمرافق الصحية في مرزق الليبية



طرابلس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا، عن تقديم شحنة إمدادات طبية لدعم المرافق الصحية في منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

وقالت المنظمة فى بيان لها، إن الإمدادات يمكن أن تساعد 60 ألف شخص لمدة 3 أشهر وتدعم 600 عملية جراحية.

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19:28ت م

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