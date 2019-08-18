السعودية اليوم / الحرس التونسي يحبط محاولات هجرة سرية نحو أوروبا



تونس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أوقف الحرس التونسي بشاطئ الكتف التابع لبنقردان جنوب شرق تونس مواطنين ليبيين كانا على متن مركب مطاطي، وتم الاحتفاظ بهما على ذمة القضاء .

وكان المواطنان الليبيان انطلقا باتجاه إيطاليا من السواحل الليبية وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية.

كما ضبطت دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس التونسي 13 شخصا بالمهدية كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عمليّة إبحار سرّية باتجاه إيطاليا.

واحتفظ المركز البحري للحرس الوطني بمناطق جرجيس جنوب شرق البلاد بـثمانية أشخاص كانوا بصدد التحضير لعملية إبحار مماثلة باتجاه إيطاليا .

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19:06ت م

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