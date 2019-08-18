شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نادي الصقور السعودي يعلن عن تنظيم اللقاء السنوي الأول للصقارين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 18 أغسطس 2019 م المناطق - واس أعلن نادي الصقور السعودي عن تنظيم اللقاء السنوي الأول للصقارين وذلك يوم السبت المقبل الموافق 24 أغسطس 2019م بفندق فيرمونت في مدينة الرياض.

ودعا نادي الصقور المهتمين بهواية الصيد بالصقور ومنتجيها في المملكة لحضور اللقاء الذي سيعرض ويناقش الفرص الواعدة والتحديات وسبل التطوير والارتقاء بهواية الصيد بالصقور ومناقشة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وسبل تطويره, بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تهم الصقارين السعوديين.

وأوضح النادي أن اللقاء يأتي ضمن البرامج التي يحرص على تقديمها لخدمة أبناء الوطن من محبي الصقور، و يُعد اللقاء فرصة لجمع آراء واستفسارات الصقارين والإجابة عليها من قبل المسؤولين في النادي، كما يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين ممارسي هواية الصيد بالصقور.

كما خصص نادي الصقور الرابط الإلكتروني التالي لتسجيل الراغبين في حضور اللقاء http://sfc.org.sa/the-first-annual-meeting/.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | نادي الصقور السعودي يعلن عن تنظيم اللقاء السنوي الأول للصقارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.