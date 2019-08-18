اتساع رقعة وغزارة الأمطار جنوب وغرب المملكة.. غداً

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب اتساع رقعة وغزارة الأمطار غداً على جنوب وغرب المملكة.

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وقال المركز إن الطقس سيكون معتدلاً بوجه عام، وبارداً نسبياً في المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

من جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.