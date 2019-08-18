شكرا لقرائتكم الأمن العام يضبط 8271 قضية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-18 الأمن العام يضبط 8271 قضية خلال أسبوع متابعات الخليج 365 - الرياض كشف الأمن العام عن القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ١٠ /١٢ إلى ١٦ /١٢ /١٤٤٠هـ والتي بلغت 8271 قضية مختلفة. Advertisements وشملت القضايا ضبط 43 مسدساً و5 أسلحة رشاشة وأكثر من 1700 ذخيرة حية. كما تمت استعادة 224 سيارة مسروقة وضبط 171 سيارة مطلوبة. وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط كميات كبيرة من العرق المسكر والحشيش المخدر والأقراص المحظورة.











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