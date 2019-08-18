صحة الطائف تعتمد مركزي رعاية جديدين في تربة والقوامة

2019-08-18

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

وجّه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس بالبدء في مشروع تأهيل وتطوير عدد من الأقسام بمستشفى تربة العام والمسارعة في تشغيل مركزين جديدين مطلع العام الهجري القادم في جنوب تربة ومنطقة القوامة.

كما وجّه بالبدء الفوري في تفعيل الدوام الممتد في مركز صحي شعر تربة حتى الثانية عشرة ليلاً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم للخدمات الصحية المقدمة بمحافظة تربة استهلها بزيارة المحافظ ناصر بن حمود السبيعي في ديوان المحافظة والتقى أعيان ومشائخ تربة واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات الصحية ووعد بمعالجة الكثير منها وفقاً لنسب أعداد المراجعين والحالات الصحية المسجلة من واقع سجلات تقييم الخدمة وأعداد المستفيدين.

كما تفقد المونس عدداً من الأقسام بمستشفى تربة العام يرافقه مساعده العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي ومساعده للصحة العامة الدكتورة أمل الفيفي والمساعد الهندسي بندر الشهري والمساعد للخدمات المساعدة ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي وعدد من قيادات صحة الطائف واطلع على خطط التأهيل والتطوير المزمع تنفيذها في عدد من أقسام المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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والتقى في الوقت نفسه بمدير المستشفى محمد المرزوقي وعدد من قيادات المستشفى واستمع لملاحظاتهم والعوائق المستجدة في تقديم الخدمات الصحية والتي ناقشها مع قيادات الإدارات المعنية المرافقين.

من جهة أخرى زار مدير صحة الطائف خلال جولته التفقدية لمحافظة تربة ومركز صحي شعر تربة ووجه بالبدء في تفعيل الدوام الممتد ودعم المركز بالكوادر اللازمة لذلك.

أوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف الذي قال إن الزيارة لمحافظة تربة تهدف لتلمس احتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الصحية والوقوف الميداني على طبيعة المرافق الصحية ومستوى الخدمات المقدمة وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الكثير منها والتوجيه حيالها بحضور مدراء القطاعات الرئيسية في صحة الطائف.

وأضاف أن زيارة محافظ تربة هدفها الاستماع لملاحظات الحاكم الإداري بالمحافظة وأعيان ومشائخ المحافظة وسيتم تزويد محافظ تربة بتقرير مفصل رداً على الملاحظات المقدمة والحلول التي سوف تشرع الصحة في تنفيذها لمعالجة عدد منها.

وأكد الربيعي أن أهالي تربة موعودون بنتائج إيجابية خلال الشهرين القادمة تتمثل في تطوير وتأهيل المستشفى العام وافتتاح مركزين للرعاية الصحية إضافة للمراكز القائمة وزيادة الدعم في الكوادر الصحية في عدد من التخصصات بالمستشفى الرئيسي والعودة لتقييم الوضع بعد التحسينات المدرجة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة.