بلومبرج تستعرض إمكانيات حقل الشيبة كنز أرامكو البعيد

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج الضوء على هجوم ميليشيات الحوثيين بطائرة بدون طيار على حقل الشيبة، والذي يتبع شركة أرامكو الوطنية العملاقة.

محاولة فاشلة

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الحوثيين رغم مهاجمتهم منشآت النفط والغاز في حقل الشيبة جنوب شرق المملكة، لكنهم فشلوا في تعطيل الإنتاج، وهو الأمر الذي كانوا يسعون إليه في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن أرامكو أطفأت حريقًا صغيرًا في مصنع لسوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، صباح أمس السبت، لم يُسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أن العمليات النفطية لم تتوقف بسبب الحادث.

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الكنز البعيد

تصف أرامكو حقل شيبة النفطي بأنه “الكنز البعيد”، حيث تم اكتشاف الحقل في وسط صحراء الربع الخالي في عام 1968، ولكن كانت هناك صعوبات هائلة في تشغيله، حيث أدّت التحديات البيئية، بما في ذلك الكثبان الرملية التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 300 متر، ودرجات الحرارة في فصل الصيف التي تبلغ 50 درجة مئوية تقريبًا إلى تأخير إنتاج النفط الخام حتى عام 1998.

ومرّ الحقل بعدة مراحل توسعة، وهو اليوم قادر على ضخ مليون برميل يوميًا، أي أقل بقليل من 10٪ من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة أرامكو البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميًا.

ويقوم الشيبة بضخ بعض من أعلى جودة النفط التي يمكن للمملكة إنتاجها، على غرار الخام الذي يتم ضخه من الحقول الصخرية في العصر البرمي.

ويحتوي الحقل على حوالي 14.3 مليار برميل من احتياطيات النفط العربي الخفيف القيمة للغاية، أي ما يعادل حوالي 5٪ من إجمالي احتياطيات المملكة.