إنقاذ طفل وسيدة من الموت بالطائف

2019-08-18

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نجح فريق متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمجمع الملك فيصل الطبي من إنقاذ طفل الأشهر الأربعة وسيدة ثلاثينية تُعاني ورماً بالمخ.

وكانت طوارئ المستشفى قد استقبلت طفلاً بعمر أربعة أشهر تعرض لإصابة بالرأس نتيجة حادث مروري أدت قوة الارتطام لنزيف داخلي في المخ “تحت الجافية وهو ما تسبب في ضغط على أغشية المخ أدخلت الطفل في غيبوبة.

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هذا وعلى الفور تدخل الفريق الطبي لنقل الطفل على الفور لغرفة العمليات لوقف النزيف ومعالجة آثاره لتتحسن حالة الطفل بشكل كبير ويخضع حالياً للمتابعة بعد استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.

في الوقت نفسه تزايدت معاناة سيدة ثلاثينية من نوبة صداع حادّ لازمتها وبالكشف عليها وإجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود كتلة متصلة بالوريد عبارة عن ورم يحيط بالمخ بقطر 4 سم استوجب سرعة التدخل الجراحي لاستئصاله من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمجمع لتغادر المريضة بعد أيام المستشفى وهي بصحة وعافية

الجدير بالذكر أن المجمع يضمّ فريقاً متكاملاً ومتخصصاً في جراحة المخ والأعصاب وهو الأمر الذي كان مفقوداً السنوات الماضية وكانت كثير من الحالات تتطلب الإحالة لمستشفيات تخصصية خارج الطائف مع تأثير عامل الوقت السلبي لمضاعفات مثل هذه الحالات مع حاجتها للتدخل السريع، وكان للفريق بعد توفيق الله دور كبير في إنقاذ الكثير من الحالات بعد أن دعمت الصحة في الطائف المجمع بالإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية لمعالجة هذا النوع الحساس من الإصابات.