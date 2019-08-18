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صور.. أمطار المجاردة تكشف سوء تنفيذ المشروعات
متابعات الخليج 365 - المجاردة
كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على مركز خاط في محافظة المجاردة سوء تنفيذ المشاريع التي نفذتها البلدية مما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمركز.
وتداول المغردون عدة صور توثق حدوث انهيارات أرضية وانزلاق بعض الطرق الحديثة.
وطالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المشروعات التي تم تدميرها مع أول موجة أمطار غزيرة تشهدها المحافظة.
وكانت أمطار غزيرة هطلت على محافظة المجاردة والمراكز التابعة لها، اليوم سالت على إثرها الأودية والشعاب.
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