القبض على مقيم ظهر في مقطع فيديو وهو يقود حافلة بأسلوب غير نظامي بمكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام سائق حافلة بقيادتها داخل العاصمة المقدسة بأسلوب غير نظامي وبتصرفات غير طبيعية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر.

وأبان الرائد الغامدي، أنه جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.