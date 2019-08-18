محمد بن مسعود - الدمام - بعد إصابتهما بأعيرة نارية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة (10:30) من مساء الخميس 14/ 12/ 1440 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80.000 ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع (مسدس), وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم، وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي.

كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155.000) ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 06:41 PM بعد إصابتهما بأعيرة نارية وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم Advertisements شرطة الرياض تطيح بجناة اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما و80 ألف ريال شرطة الرياض تطيح بجناة اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما و80 ألف ريال صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة (10:30) من مساء الخميس 14/ 12/ 1440 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80.000 ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع (مسدس), وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم، وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي.

كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155.000) ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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