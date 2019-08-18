، "الأسمري": العالم كله يشهد بما قامت به المملكة لراحة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بنجاح الحج

أقامت جامعة شقراء حفل معايدة لمنسوبيها، صباح اليوم الأحد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حضره مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور سعد بن أحمد الزهراني، وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس والموظفون.

وتفصيلاً، أقيم حفل في بهو جامعة شقراء، هنأ خلاله مدير جامعة شقراء الدكتور عوض الأسمري منسوبي الجامعة بعيد الأضحى المبارك، وتبادل معهم الكلمات الأخوية والتهاني القلبية، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة ترحيبية رفع خلالها تهنئته باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات جامعة شقراء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على النجاح المتميز لأعمال موسم حج هذا العام 1440.

وقال "الأسمري": "إن نجاح موسم الحج كان بفضل الله ثم بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من اهتمام كبير ومتواصل لخدمة ضيوف الرحمن بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة الحجاج القادمين من كل أصقاع الأرض، وتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لراحة حجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم مقبولين سالمين بإذن الله تعالى".

وأضاف: "العالم بأكمله شاهد التنظيم والاستعدادات التي تقوم به المملكة لراحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله، وما تقدمه كافة قطاعات الدولة من خلال منظومة متكاملة لراحة وأمن قاصدي بيت الله".

وأكد "الأسمري" أن نجاح موسم الحج لعام 1440 يأتي ثمرة لتضافر جهود جميع قطاعات وأجهزة الدولة الأمنية والمدنية المختلفة المشاركة في خدمة وراحة ضيوف الرحمن، بتوجيه كريم ومتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وما سخرته في هذا الجانب من قدرات وإمكانيات وطاقات بشرية ومادية وآلية أسهمت جميعها بعد توفيق الله –عز وجل- للخروج بهذا الموسم الناجح والذي شهده العالم بأكمله.

وأشار "الأسمري" إلى مشاركة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ممثلة بالعيادة الطبية المتنقلة لخدمة الحجاج وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وكذلك فرقة جوالة الجامعة التي قدمت خدمات عدة لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى تشمل إرشاد التائهين، وتفويج الحجاج، وإسعاف الحالات الطارئة وغيرها من أعمال أخرى.



واختتم كلمته بخالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولوطننا الغالي بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه.

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