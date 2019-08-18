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توفيت قبل أيام شريفة صهلولي، والتي عاشت ٣٥ سنة مكبلة بالسلاسل، في غرفة طينية معزولة بجبال الصهاليل بمحافظة هروب.
وكانت "الخليج 365" نشرت قصتها كاملة، وتفاعلت مع قضيتها هيئة حقوق الإنسان، وسلمت تقريراً مفصلاً عن الحالة إلى إمارة منطقة جازان، إلا أن "المكبلة" فارقت الحياة دون حل لقضيتها، وظلت معاملتها لاستخراج هويتها حبيسة أدراج الأحوال المدنية، الأمر الذي حرمها العلاج والعيش كمواطنة في بلدها.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 06:17 PM
توفيت قبل أيام بعد تكبيلها 35 سنة بالسلاسل
توفيت قبل أيام شريفة صهلولي، والتي عاشت ٣٥ سنة مكبلة بالسلاسل، في غرفة طينية معزولة بجبال الصهاليل بمحافظة هروب.
وكانت "الخليج 365" نشرت قصتها كاملة، وتفاعلت مع قضيتها هيئة حقوق الإنسان، وسلمت تقريراً مفصلاً عن الحالة إلى إمارة منطقة جازان، إلا أن "المكبلة" فارقت الحياة دون حل لقضيتها، وظلت معاملتها لاستخراج هويتها حبيسة أدراج الأحوال المدنية، الأمر الذي حرمها العلاج والعيش كمواطنة في بلدها.
، سنين عجاف.. "مكبلة هروب" ترحل عن الدنيا دون هوية ،
المصدر : الخليج 365
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