جدارة | رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني 1440 للرجال والنساء في كافة المناطق

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، عن توفر 18 وظيفة إدارية شاغرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حيث منها 15 وظيفة للرجال وثلاث وظائف خاصة بالنساء، وقد بدأ التقديم على الوظائف ابتداء من اليوم الاحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18م،كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية جدارة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، كافة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، من أجل التقديم على الوظائف المتاحة للجنسين، من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية.

وقد كشفت المديرية، أن التقديم متاح لعدد من التخصصات المتاحة حسب الاحتياج في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والتي جاءت كالتالي:

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وأوضحت مديرية الدفاع المدني، ان التقديم على وظائف الدفاع المدني للجنسين، متاح في وقتنا الحالي من خلال منصة جدارة، وذلك في الفترة من 17 إلى 20 ذي الحجة الجاري.

رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني 1440

كما أتاحت مديرية الدفاع المدني، التقديم على وظائف الدفاع المدني الإدارية للجنسين، من خلال موقع جدارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال الرابط (هنا)، وسوف يتم الكشف عن نتائج القبول والفرز الآلي لكافة المتقدمين في الفترة المقبلة.