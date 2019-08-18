حج/ وكيل وزارة الحج لشؤون الزيارة يلتقي بنائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية



المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الحج و العمرة لشؤون الزيارة المشرف على المنافذ الحدودية البرية بالوزارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بمكتبة في المدينة المنورة بنائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج و المعتمر الخيرية الدكتور يوسف الباحوث .

وتم خلال اللقاء استعراض الخدمات التي قدمتها الجمعية في المدينة المنورة والمنافذ الحدودية البرية منذ بداية موسم حج ١٤٤٠ وحتى انتهاء مرحلة الاستقبال في بداية شهر ذو الحجة، والتي تستمر لمرحلة التوديع حتى مغادرة أخر حاج عبر المنافذ، إضافة إلى خدمات "جمعية هدية" بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة موسم الحج على مدى أكثر من شهرين.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وأشاد الباحوث بجهود وكالة الوزارة لشؤون الزيارة في توظيف الخدمات التي تقدمها "جمعية هدية الحاج" لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة والنوافذ الحدودية البرية، التي تتمثل في الاستقبال والترحيب بالحجاج وتقديم وجبة الحاج وضيافة الحاج وهدية الحاج وعبوات مياه زمزم ، وخدمة الراحة على كراسي المساج، وخدمات الإرشاد ضمن برنامج "هادي" ورعاية الأطفال التائهين في المركز النموذجي في ساحات المسجد النبوي بالإضافة إلى توزيع منتجات العناية والتي تسعى من خلالها الجمعية إلى التخفيف على الحاج والمعتمر والزائر خلال رحلته الإيمانية بتقديم مواد تسهل لهم أداء المناسك .

و بين الباحوث أن الجمعية تقدم "1,456,690" خدمة في موسم حج هذا العام , لزوار المسجد النبوي الشريف في نقاط اتصال عديدة، إضافة للخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية البرية والتي بلغ عددها 359,770”" خدمة تقدم عند الاستقبال وعند التوديع بخلاف الخدمات المقدمة في مسجد الميقات بالمدينة المنورة.

//انتهى//

18:33ت م

0194





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج/ وكيل وزارة الحج لشؤون الزيارة يلتقي بنائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.