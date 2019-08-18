ع / السعودية اليوم / شرطة المنطقة الشرقية : القبض على شخص يروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال // للحصف //



الدمام 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان "مغتصب_ الحفر".

‎فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك ، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

‎وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

18:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.