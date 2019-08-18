السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد " إدريس "



أحد المسارحة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

أدّى وكيل محافظ أحد المسارحة سعد بن محمد حكمي وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة قرية رمادة خلب بالمحافظة ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب إبراهيم بن أحمد موسى إدريس ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل وكيل المحافظ ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبَّر أسرة وذوو الشهيد ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.

أدّى الصلاة مع وكيل محافظ أحد المسارحة عدد من قيادات ومنسوبي قوة جازان.

// انتهى //

18:28ت م

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