حج / الهيئة العامة للرياضة تختتم برنامج خدمة حجاج البر بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب الادارة العامة للنشاطات الشبابية ومكتب الهيئة بالمدينة المنورة برنامج خدمة حجاج البر والذي انطلق يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي العقدة واستمر لـ 15 يوما حيث شارك أكثر من 20 شابا متطوعاً بالمساندة في تفويج ٢٠٠٠ حافلة من قوافل الحجاج المتجهة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة كما قدموا الدعم والمساندة للجهات ذات العلاقة من خلال فريق عمل من الشباب المُدرب لدعم الجهود المبذولة في التيسير على حجاج بيت الله الحرام.

وكانت الهيئة العامة للرياضة نفذت خلال موسم الحج الحالي برنامج خدمة حجاج البر والذي يهدف إلى دعم الجهات المساندة وتقديم الخدمة و الدعم والمساندة لفرع وزارة الحج واللجان العاملة في الحج في ميقات ابيار علي بالمدينة المنورة الذي شهد توافد الحجاج عليه .

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن العديد من البرامج التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة للشباب وتستهدف تنمية مهارات الشباب وتطويعهم بأعمال تعود عليهم بالنفع على مجتمعهم ووطنهم.

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17:54ت م

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