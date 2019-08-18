حج / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل نائب مدير الإدارة العامة لشؤون المحافظات التايلندي



جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في جدة اليوم ، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المحافظات التايلندي ساكريت سالاك خام ، والوفد المرافق له .

وجرى خلال الاستقبال بحث عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خاصة القادمين من تايلاند وسط الإشادة بنجاح موسم الحج هذا العام 1440هــ ، وعودة الحجاج الى بلادهم سالمين غانمين .

// انتهى //

17:48ت م

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