السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينفذ برنامج التهيئة للمعلمين الجدد



الدوادمي 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث اليوم، برنامج التهيئة للمعلمين الجدد بتعليم الدوادمي للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ ,بمشاركة عدة أقسام تربوية وذلك في مركز التدريب التربوي.

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام إكساب المعلمين الجدد المهارات والمعارف في الميدان التربوي لتحسين وتطوير العملية التعليمية.

ويتضمن البرنامج عدة أوراق عمل (حقوق المعلم وواجباته، وفرص التطوير المهني، وعلاقة المعلم بالمجتمع المدرسي، وطرق التقويم وأساليبه)، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع مدير التعليم.

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17:27ت م

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