السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي الوزير الجبير ووزير الخارجية البحريني



جدة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير ، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة السودانية الخرطوم ، لحضور توقيع الاتفاق التاريخي.

وبحث العثيمين مع الوزير الجبير ، القضايا ذات الاهتمام المشترك ، كما التقى أمين منظمة التعاون الإسلامي ، وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان.

إلى ذلك اجتمع العثيمين ، بوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ، وبحث معه الأوضاع الثنائية.

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17:15ت م

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