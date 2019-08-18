شاهد.. شلالات رجال ألمع بعد أمطار الأحد

2019-08-18

متابعات الخليج 365 - رجال ألمع

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وقد وثّق المواطنون بالفيديو جريان السيول وتساقط المياه من مرتفعات تشبه الشلالات.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.