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فيديو وصور.. أمطار بارق تسيل الشعاب والأودية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة بارق شملت معظم أرجاء المحافظة جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد وقد ساهمت الأمطار في تلطيف الأجواء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدنٍّ في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب. وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.
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