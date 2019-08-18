شكرا لقرائتكم صور .. فريق بيئي يباشر حادث انقلاب ناقلة بترول بارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-18 صور .. فريق بيئي يباشر حادث انقلاب ناقلة بترول بارق متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر أوضح حساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية في تويتر أن فريقاً من التفتيش البيئي بالتنسيق مع الدفاع المدني بمنطقة عسير باشر حادث انقلاب صهريج لنقل المواد البترولية بمحافظة بارق. Advertisements وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع الجهات الحكومية والشركة الناقلة لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة من الحادث. وكان انقلاب إحدى ناقلات البترول قد تسبب بتوقف الحركة المرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بارق ومحايل بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة ما دعا إلى استنفار الجهات الأمنية وبلدية بارق لمعالجة الكميات المتسربة وتنظيم حركة سير المركبات.









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