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شاهد.. جريان السيول بعد أمطار محايل عسير الغزيرة
متابعات الخليج 365 - محايل عسير
هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
ووثّق مواطنون بالفيديو لحظة جريان الأودية والشعاب وسط دعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ويعم نفعها على الجميع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وتدني في مدى الرؤية ،تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، ومحايل، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب.
وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في عدد من الأودية.
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