شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس وزراء البحرين مشيداً بنجاح موسم الحج: السعودية كانت وستظل الأمينة على المقدسات الإسلامية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (البحرين)
أشاد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لنجاح موسم الحج لهذا العام، وما قدمته من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام كان لها بالغ الأثر في تأديتهم للمناسك والشعائر في أجواء من الراحة والطمأنينة.
وقال الأمير خليفة لدى استقباله لعدد من أفراد العائلة المالكة في مملكة البحرين وكبار المسئولين بحسب وكالة الأنباء البحرينية: «إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كانت وستظل الأمينة على المقدسات الإسلامية، وأنها تتحمل عبئًا لا تقدر عليه أي دولة أخرى، ولذلك فإن محبتها في القلوب تتعمق، اعترافاً بدورها في خدمة الاسلام ومواقفها المشرفة في الدفاع عن الأمتين العربية والإسلامية».
وشدد الأمير خليفة على إن كل من يحاول النيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خاسر وكل المحاولات لن تنال من مكانتها كصمام أمان وسد منيع يحمي للأمتين العربية والإسلامية عزهما وأمنهما واستقرارهما.
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