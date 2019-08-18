، "صحة الطائف": أهالي تربة على موعد مع نتائج إيجابية خلال شهرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الربيعي": تشمل تأهيلاً شاملاً للمستشفى العام ومركزين جديدين للرعاية

وجّه مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المؤنس بالبدء في مشروع تأهيل وتطوير عدد من الأقسام بمستشفى تربة العام والمسارعة في تشغيل مركزين جديدين في محافظة تربة مطلع العام الهجري القادم في جنوب تربه ومنطقة القوامة، كما وجّه بالبدء الفوري في تفعيل الدوام الممتد في مركز صحي شعر تربه حتى الثانية عشرة ليلاً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم للخدمات الصحية المقدمة بمحافظة تربة استهلّها بزيارة محافظ محافظة تربه ناصر بن حمود السبيعي في ديوان المحافظة، والتقى أعيان ومشايخ تربة، واستمع إلى ملاحظاتهم حول الخدمات الصحية، ووعد بمعالجة الكثير منها وفقاً لنسب أعداد المراجعين والحالات الصحية المسجلة من واقع سجلات تقييم الخدمة وأعداد المستفيدين.

وخلال الجولة تفقد "المؤنس" عدداً من الأقسام بمستشفى تربة العام يرافقه مساعده العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي ومساعده للصحة العامة الدكتورة أمل الفيفي، والمساعد الهندسي بندر الشهري، والمساعد للخدمات المساعدة ومدير إدارة المستشفيات هاضل العصيمي، وعدد من قيادات "صحة الطائف"، حيث اطلع على خطط التأهيل والتطوير المزمع تنفيذها في عدد من أقسام المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

والتقى "المؤنس" في الوقت نفسه بمدير المستشفى محمد المرزوقي وعدد من قيادات المستشفى، واستمع لملاحظاتهم والعوائق المستجدة في تقديم الخدمات الصحية، والتي ناقشها مع قيادات الإدارات المعنية المرافقين.

من جهة أخرى، زار مدير "صحة الطائف" خلال جولته التفقدية لمحافظة تربة مركز صحي شعر تربة، ووجّه بالبدء في تفعيل الدوام الممتد ودعم المركز بالكوادر اللازمة لذلك.

إلى هذا أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي أن الزيارة لمحافظة تربة تهدف لتلمس احتياجات أبناء المحافظة من الخدمات الصحية والوقوف الميداني على طبيعة المرافق الصحية ومستوى الخدمات المقدمة وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الكثير منها والتوجيه حيالها، بحضور مديرين القطاعات الرئيسية في "صحة الطائف".

وأضاف أن زيارة محافظ تربة هدفها الاستماع لملاحظات الحاكم الإداري بالمحافظة وأعيان ومشايخ المحافظة، ومن المتوقع تزويد محافظ تربة بتقرير مفصل رداً على الملاحظات المقدمة والحلول التي سوف تشرع الصحة في تنفيذها لمعالجة عدد منها.

وأكد "الربيعي" أن أهالي تربة، موعودين بنتائج إيجابية بإذن الله خلال الشهرين القادمة تتمثل في تطوير وتأهيل المستشفى العام، وافتتاح مركزين للرعاية الصحية إضافية للمراكز القائمة وزيادة الدعم في الكوادر الصحية في عدد من التخصصات بالمستشفى الرئيسي والعودة لتقييم الوضع بعد التحسينات المدرجة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة.

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