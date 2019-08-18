، القوات السعودية تسحق المتمردين وتحرر جبلين بمعقل زعيم الحوثيين بصعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال عملية إسناد للجيش اليمني

نجح الجيش اليمني من تحرير جبلين مهمين بمران في محافظة صعدة معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي.

وتفصيلاً، نشر مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" الإعلامي هاني الصفيان، عبر حسابه بموقع التواصل، مقطع فيديو لوحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية بجانب لواء 18، أثناء مساندتها للجيش اليمني في هجوم نفذ ليلاً عبر 6 محاور بجبهة مران معقل زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد "الصفيان" أنه تم بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اليومين الماضية السيطرة على مواقع مهمة في صعدة ومن بينها تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة القريبين من معقل زعيم المليشيات بصعدة اليمنية.