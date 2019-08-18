نظام نور | بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي لعام 1441 برقم الهوية

قال المسؤولون عن نظام نور منذ قليل، بأنه قد بدأت عمليات التسجيل في نظام نور الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال، وذلك بالنسبة لعام 1441 هجريًا برقم الهوية عبر الموقع المخصص لذلك، وهو “موقع نظام نور الإلكتروني“، والذي أصبح بإمكان الجميع الدخول عليه من خلال الضغط على الرابط التالي، وبعد ذلك إتباع التعليمات الموجودة على الموقع من أجل التقديم في مراحل رياض الأطفال، وكذلك الصف الأول الإبتدائي.

ويذكر بأن الهدف الأساسي من نظام نور، هو تحقيق نتائج تربوية، لصالح كل الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، حيث يوفر نظام نور عدة برامج على رأسها، من برنامج “نور إم إس”، والذي يقوم بأدوار بشأن تسهيل عملية التواصل بين أولياء الأمور والطلاب والإدارات التعليمة وقت إعلان نتائج نظام نور.

تسجيل طلاب رياض الأطفال على نظام نور

أشارت تقارير إعلامية، بأن نظام نور قد فتح باب التسجيل أمام أولياء الأمور من أجل تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال عبر موقع نظام نور على شبكة الإنترنت، مؤكدة بأن ولي أمر الطالب سيكون مطلوب منه إدخال كل البيانات الخاصة بالطالب، وكذلك توفير كل الوثائق الرسمية المتعلقة به بعد ذلك من أجل إستكمال عملية تقديم ملف الطالب في مرحلة رياض الأطفال على نظام نور.

ويذكر بأن نظام نور الإلكتروني يعد واحد من أهم المشاريع والبرامج التعليمية التي تم تدشينها في السنوات الماضية، ويعتمد البرنامج على إنشاء نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الالكترونية حول العالم.

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خطوات تسجيل الطلاب في نظام نور

وبالحديث عن خطوات تسجيل الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني، فإن الموقع قد فتح أبوابه في الساعات الماضية أمام أولياء الأمور من أجل إدخال بيانات الطلاب عليه وبدء أولى مراحل التسجيل، وبعد ذلك سيكون مطلوب من ولي الأمر تجهيز كل الوثائق الرسمية الخاصة بالطالب لإستكمال ملف الطالب فيما بعد.

الجدير بالذكر، بأن نظام نور الإلكتروني يغطي جميع المدارس في المملكة العربية السعودية، وتشرف عليه وزارة التعليم في المملكة، ويقدم خدماته لكل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وكذلك مديري المدارس، وكل صناع القرار داخل المدارس الحكومية والخاصة في المملكة.

بدء تسجيل طلاب رياض الأطفال على نظام نور

شهدت الساعات الماضية، أولى مراحل تسجيل الطلاب في نظام نور الإلكتروني عبر شبكة الطلاب، خاصة طلاب مرحلتي رياض الأطفال، ومرحلة الصف الأول الإبتدائي، وهذا في مختلف أنحاء الممملكة العربية السعودية، وهذا في إطار حرص وزارة التعليم السعودية على إستخدام التكنولوجيا بأكبر شكل ممكن في خطتها لتطوير التعليم بكافة مراحله داخل المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.